Sara Affi Fella tra terrore e speranza: "Non riesco a trovare le parole…" Sara Affi Fella racconta le prime sensazioni dopo il parto lanciando un grande annuncio all'interno del suo profilo Instagram. Quali sono state le sue parole? La ex tronista di Uomini e Donne è finalmente riuscita a lasciarsi dietro il passato ricominciando una nuova vita insieme al suo compagno Francesco Fedato e suo figlio Tommaso.

Ultime Notizie dalla rete : Sara Affi Sara Affi Fella | ‘Scontro feroce con il suo ex Nicola Panico’ Yeslife Le notizie del giorno – Furia Conte, due calciatori morti in un incidente e la scena sexy al GFVip

Uomini e Donne, fiocco azzurro per l’ex tronista: è nato Tommaso

L'ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella ha partorito il suo primogenito nato dalla sua relazione col fidanzato Francesco.

