Roland Garros, tre italiani agli Ottavi aspettando Berrettini (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roland Garros, tre italiani agli Ottavi sulla terra francese aspettando Matteo Berrettini. Per tutti loro è una prima volta Grande Italia al Roland Garros e non tutto era scontato. Per la prima volta nella loro carriera Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Martina Trevisan raggiungono gli Ottavi in un torneo dello Slam con pieno merito. E … L'articolo proviene da .

