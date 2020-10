Governo | Casellati “Ricorso esagerato a Dpcm e troppi Dl omnibus”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Costituzione dice che le Camere sono il centro dell'azione legislativa e il Parlamento l'interlocutore primo e insostituibile del. Una questione di metodo democratico su cui pesa, certamente, l'avere gestito tutte le fasi dell'emergenza con un ricorso, emanati senza preventiva consultazione con un voto del Parlamento. Ma su cui grava, soprattutto, il ricorso troppo frequente a decreti legge dal contenuto ‘omnibus', per di più blindati dalcon il voto di fiducia, sui quali un ramo del Parlamento finisce per non toccar palla”. Così il presidente del Senato, Elisabetta, intervenendo all'inaugurazione della Seconda edizione della scuola di ‘Fino a Prova Contrarià. Per ...