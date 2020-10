Giro d’Italia 2020, Fuglsang: “Spero di lasciare la sfortuna alle spalle” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Devo ancora capire quale sarà il mio stato di forma. Abbiamo una squadra forte, per me l’obiettivo è quello di fare bene in classifica, se possiamo fare qualcosa di più meglio. Spero di lasciare la sfortuna alle mie spalle”. Lo ha detto Jakob Fuglsang nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2020, che prenderà il via con la cronometro Monreale-Palermo: “Sono tra i favoriti di questo Giro? La condizione è buona – conferma il corridore dell’Astana – spero di non deludere nessuno. Qualora non dovessi raggiungere gli obiettivi prefissati sarò il primo deluso”. Un’edizione della corsa rosa minacciata dal possibile ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Devo ancora capire quale sarà il mio stato di forma. Abbiamo una squadra forte, per me l’obiettivo è quello di fare bene in classifica, se possiamo fare qualcosa di più meglio. Spero dilamie sp”. Lo ha detto Jakobnel corso della conferenza stampa alla vigilia della partenza deld’Italia, che prenderà il via con la cronometro Monreale-Palermo: “Sono tra i favoriti di questo? La condizione è buona – conferma il corridore dell’Astana – spero di non deludere nessuno. Qualora non dovessi raggiungere gli obiettivi prefissati sarò il primo deluso”. Un’edizione della corsa rosa minacciata dal possibile ...

