DOOM Eternal: uno sguardo ai bozzetti dei demoni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mentre attendiamo l'uscita del DLC scopriamo qualcosa di più sulla creazione di DOOM Eternal con uno sguardo ai bozzetti originali dei demoni In questi giorni si è parlato tantissimo della fresca acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, ma questa volta vogliamo tornare a parlare di ciò che conta davvero, i giochi. DOOM Eternal è stato un successo ed è amatissimo da moltissimi fan. Alcuni di questi saranno interessati a scoprire qualcosa sul processo creativo dietro lo sviluppo del gioco. Per questo Id Software ha deciso di pubblicare i bozzetti utilizzati per la creazione dei demoni con tanto di commento dei loro creatori. Il DOOM Slayer Si comincia con il grande ...

