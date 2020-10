Wonder è il nuovo album di Shawn Mendes atteso a dicembre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il nuovo album di Shawn Mendes è Wonder. A darne l’annuncio è stato l’artista canadese, che è pronto a tornare in radio con il singolo di lancio della sua prossima prova sulla lunga distanza. Quelle che erano solo delle voci possono essere ora confermate: Wonder aprirà il nuovo corso discografico del cantautore di Handwritten. Il disco è atteso per il 4 dicembre. Wonder sarà anche lanciato in una maniera del tutto speciale, attraverso un sito interattivo nel quale i fan potranno interagire nelle stanze nei quali è stato creato l’album. Le prime anticipazioni sul nuovo album sono state concesse ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildi. A darne l’annuncio è stato l’artista canadese, che è pronto a tornare in radio con il singolo di lancio della sua prossima prova sulla lunga distanza. Quelle che erano solo delle voci possono essere ora confermate:aprirà ilcorso discografico del cantautore di Handwritten. Il disco èper il 4sarà anche lanciato in una maniera del tutto speciale, attraverso un sito interattivo nel quale i fan potranno interagire nelle stanze nei quali è stato creato l’. Le prime anticipazioni sulsono state concesse ...

