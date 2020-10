Vaccino AstraZeneca, scontro tra Ue e Usa sulla ripresa dei test (Di giovedì 1 ottobre 2020) È scontro sul Vaccino contro il Covid sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. Se infatti l’agenzia del farmaco europea Ema sembra spingere per riprendere l’esame del farmaco, la cui sperimentazione è stata sospesa lo scorso 6 settembre dopo che uno dei volontari aveva sviluppato una grave malattia neurologica, l’agenzia americana Fda ha invece chiesto ulteriori approfondimenti. LEGGI ANCHE > Problemi con un volontario, sospesi i test del Vaccino di Oxford scontro sul Vaccino anti Covid tra Unione europea e Stati Uniti Alla base del cosiddetto scontro sul Vaccino di AstraZeneca c’è la scelta della Food and Drug ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Èsulcontro il Covid sviluppato dae dall’Università di Oxford. Se infatti l’agenzia del farmaco europea Ema sembra spingere per riprendere l’esame del farmaco, la cui sperimentazione è stata sospesa lo scorso 6 settembre dopo che uno dei volontari aveva sviluppato una grave malattia neurologica, l’agenzia americana Fda ha invece chiesto ulteriori approfondimenti. LEGGI ANCHE > Problemi con un volontario, sospesi ideldi Oxfordsulanti Covid tra Unione europea e Stati Uniti Alla base del cosiddettosuldic’è la scelta della Food and Drug ...

