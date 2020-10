Un pezzo di manovra appeso a Orban e Rutte

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I conti li fa Roberto Gualtieri in Parlamento. Eccoli i numeri che il ministro dell’Economia mette in fila per puntellare la, il prossimo passo della strategia del Governo chiamata a iniettare nuovi soldi nel Paese tramortito dal virus. Sul piatto ci sono circa 38 miliardi: poco più di 22 miliardi in deficit e 15 miliardi in grants, i soldi a fondo perduto che metterà a disposizione il Recovery Fund. Ma è nella pancia di questa composizione che si annida un altro conto da fare. Questa volta politico, ancor prima che numerico. Perché in Europa si battaglia, e non poco, sul Recovery. E i 209 miliardi messi in conto per l’Italia non è detto che restino tali. E soprattutto c’è il problema dei tempi perché una prima tranche di questi soldi arriveranno ben che vada ad aprile. I numeri della ...