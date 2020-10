Twitter down: impossibile accedere e caricare tweet, il social è offline (Di giovedì 1 ottobre 2020) Momenti di preoccupanzione per i Twitter lovers: il social network del cinguettio è andato in down per diversi minuti questo pomeriggio. Anche Instagram ha avuto qualche problematica, anche se chi era già loggato potrebbe non aver notato nulla. In tantissimi, dunque, hanno provato a rifugiarsi su Twitter, con una spiacevolissima sorpresa: è stato impossibile accedere e caricare tweet. Non è chiaro a cosa siano dovuti questi problemi, ma chi non riesce ad accedere deve solo pazientare: è un guasto generale, non una problematica specifica dell’utente. Proprio in questi momenti, infatti, tra gli hashtag di tendenza spicca #Twitterdown. Bethany Clarke/Getty ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Momenti di preoccupanzione per ilovers: ilnetwork del cinguettio è andato inper diversi minuti questo pomeriggio. Anche Instagram ha avuto qualche problematica, anche se chi era già loggato potrebbe non aver notato nulla. In tantissimi, dunque, hanno provato a rifugiarsi su, con una spiacevolissima sorpresa: è stato. Non è chiaro a cosa siano dovuti questi problemi, ma chi non riesce addeve solo pazientare: è un guasto generale, non una problematica specifica dell’utente. Proprio in questi momenti, infatti, tra gli hashtag di tendenza spicca #. Bethany Clarke/Getty ...

antoniopalmieri : Donna, moglie, 7 figli (due adottati ad Haiti e uno down). Per la sinistra americana Amy Coney Barrett non può far… - lauzi_marco : RT @BiondaBipolare: Quando c'è #twitterdown ma non puoi saperlo perché c'è Twitter down - PaolaCampini : RT @FredMosby_: Mai nessun Twitter Down sarà più iconico come quello del venerdì di Sanremo - peppe_p_94 : C'è stato Twitter down e io non ho ancora i fleet - lindaeciao : @isadoralarosa @carlucci_cc @IlConte50919IT @ToniSonia @MPenikas @SHIN_Fafnhir @erretti42 @Munascage… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter down Twitter down: impossibile accedere e caricare tweet, il social è offline Meteo Web Twitter down per mezz'ora, impossibile scorrere la timeline per migliaia di utenti

Twitter down. Problemi per il popolare social fondato da Jack Dorsey. Per oltre mezz'ora gli utenti che provavano a scorrere la propria timeline si vedevano apparire un messaggio di errore: "Something ...

Twitter down oggi 1 ottobre: impossibile accedere e caricare tweet, cosa succede?

Twitter down oggi 1 ottobre: il social network non funziona da PC e da mobile su iOS e Android. Impossibile accedere e caricare i tweet, cosa sta succedendo?

Twitter down. Problemi per il popolare social fondato da Jack Dorsey. Per oltre mezz'ora gli utenti che provavano a scorrere la propria timeline si vedevano apparire un messaggio di errore: "Something ...Twitter down oggi 1 ottobre: il social network non funziona da PC e da mobile su iOS e Android. Impossibile accedere e caricare i tweet, cosa sta succedendo?