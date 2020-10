Tensioni in maggioranza e Zingaretti avverte, riforme o non si va avanti (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Davanti ai distinguo e agli stop degli alleati sul fronte riforme, Zingaretti batte un colpo: serve una visione di Paese, con quattro idee diverse non si va avanti. A far scattare il segretario Pd è stata la frenata dei Cinque Stelle sul pacchetto riforme presentato proprio oggi dai vertici del Nazareno. Lo stop del M5s Il cuore del pacchetto è il superamento del bicameralismo paritario accolto però dai Cinque Stelle come una fuga in avanti: le riforme vanno condivise, no agli annunci di parte, è l'altolà lanciato dal capogruppo pentastellato Davide Crippa. I renziani sono invece pronti a sedersi a un tavolo allargato alle opposizioni, purché il nuovo assetto costituzionale, a partire dalla sfiducia costruttiva, abbia la priorità rispetto alla legge elettorale. Via ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Dai distinguo e agli stop degli alleati sul fronte riforme, Zingaretti batte un colpo: serve una visione di Paese, con quattro idee diverse non si va. A far scattare il segretario Pd è stata la frenata dei Cinque Stelle sul pacchetto riforme presentato proprio oggi dai vertici del Nazareno. Lo stop del M5s Il cuore del pacchetto è il superamento del bicameralismo paritario accolto però dai Cinque Stelle come una fuga in: le riforme vanno condivise, no agli annunci di parte, è l'altolà lanciato dal capogruppo pentastellato Davide Crippa. I renziani sono invece pronti a sedersi a un tavolo allargato alle opposizioni, purché il nuovo assetto costituzionale, a partire dalla sfiducia costruttiva, abbia la priorità rispetto alla legge elettorale. Via ...

Agenzia_Italia : Tensioni in maggioranza e Zingaretti avverte, riforme o non si va avanti - paoloigna1 : Le tensioni all'interno della maggioranza c'erano e ci saranno per la natura stessa della maggioranza e per la trad… - Marco_chp1 : RT @tg2rai: #Politico, #mes e #decretosicurezza al centro del confronto tra il premier @GiuseppeConteIT e i capigruppo della maggioranza. T… - tg2rai : #Politico, #mes e #decretosicurezza al centro del confronto tra il premier @GiuseppeConteIT e i capigruppo della ma… - LeonardoPanetta : RT @LeonardoPanetta: Però adesso non iniziamo con 3 anni di articoli e servizi sul presunto “partito dei governatori” e poi alle elezioni n… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni maggioranza Tensioni sul Recovery Fund, la maggioranza non lo vuole a scatola chiusa AGI - Agenzia Italia Tensioni in maggioranza e Zingaretti avverte, riforme o non si va avanti

Via libera dai renziani Sul modello proporzionale è caduto anche l'ultimo sbarramento di Italia viva, ma nuove tensioni si registrano invece ... "Io non credo che la maggioranza di governo possa ...

Il M5S stoppa le riforme del Pd. Nel governo tensione alle stelle

Altro che governo più forte e più unito dopo il voto. Si moltiplicano le divisioni e i motivi di scontro tra il Pd e il Movimento 5 Stelle. E anche oggi la temperatura tra i due principali partiti del ...

Via libera dai renziani Sul modello proporzionale è caduto anche l'ultimo sbarramento di Italia viva, ma nuove tensioni si registrano invece ... "Io non credo che la maggioranza di governo possa ...Altro che governo più forte e più unito dopo il voto. Si moltiplicano le divisioni e i motivi di scontro tra il Pd e il Movimento 5 Stelle. E anche oggi la temperatura tra i due principali partiti del ...