Tassiamo chi emette CO2! Con un milione di firme porteremo la proposta in Europa

(Di giovedì 1 ottobre 2020) A parole, le conseguenze dei cambiamenti climatici sono riconosciuti da (quasi) tutti come devastanti. Eppure la politica, europea e mondiale, continua a dimostrarsi incapace nei fatti di affrontare quella climatica come una vera emergenza. In queste settimane si è aperta, in vista del prossimo vertice europeo del 1 e 2 ottobre, una finestra di opportunità per fare delle politiche ambientali il perno della costruzione di unapiù democratica e solidale. Il compromesso raggiunto a Bruxelles in occasione dell’ultimo vertice europeo, ha segnato un successo nell’evitare che l’sprofondasse nel nazionalismo in piena crisi economica, ma sul tema dei cambiamenti climatici non è stato all’altezza della gravità dell’emergenza. I governi nazionali hanno messo sul tavolo una ...