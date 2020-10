STMicroelectronics | ricavi preliminari terzo trimestre oltre le previsioni

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Inettie non certificati di, per ilconclusosi il 26 settembre 2020, sono “al di sopra della forchetta di previsione fornita nel comunicato stampa della Società pubblicato il 23 luglio 2020”. Lo fa sapere la società sottolineando che inettiper il2020 ammontano a 2,67 miliardi di dollari, in aumento del 27,8% su base sequenziale e 690 punti base al di sopra del valore più alto della forchetta. La previsione precedente per inetti del2020 era di 2,45 miliardi di dollari, pari a un incremento del 17,4% su base sequenziale, ...

(Teleborsa) - I ricavi netti preliminari e non certificati di STMicroelectronics, per il terzo trimestre conclusosi il 26 settembre 2020, sono "al di sopra della forchetta di previsione fornita nel co ...I ricavi netti preliminari del terzo trimestre, conclusosi il 26 settembre, sono risultati al di sopra della forchetta di previsione fornita dalla società lo scorso 23 luglio a 2,67 mld di dollari (+2 ...STMicroelectronics, conosciuta anche come STM, è un'azienda italo-francese, per la produzione di componenti elettronici a semiconduttore. Creata nel 1987 come il risultato della fusione delle attività ...