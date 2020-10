Pro Patria, sospetta positività di un giocatore al coronavirus: allarme in casa Vicenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un possibile caso di positività al coronavirus scuote la Pro Patria. Un giocatore del club di Busto Arsizio in seguito ai tamponi di routine ha destato sospetti ed è stato immediatamente posto in isolamento fiduciario in attesa di capire se l’esito del suo test è effettivamente quello di una positività al coronavirus o meno. Il club, che gioca in Serie C, appena mercoledì sera aveva sfidato il Vicenza, squadra di Serie B, in Coppa Italia: a questo punto, sale l’allarme anche per i veneti, che sabato alle ore 16.15 è atteso dal match contro il Pordenone. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un possibile caso di positività alscuote la Pro. Undel club di Busto Arsizio in seguito ai tamponi di routine ha destato sospetti ed è stato immediatamente posto in isolamento fiduciario in attesa di capire se l’esito del suo test è effettivamente quello di una positività alo meno. Il club, che gioca in Serie C, appena mercoledì sera aveva sfidato il, squadra di Serie B, in Coppa Italia: a questo punto, sale l’anche per i veneti, che sabato alle ore 16.15 è atteso dal match contro il Pordenone.

