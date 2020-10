"Perché Conte e grillini sono indecenti". Gregoretti, Cacciari monumentale sul processo a Salvini (Di giovedì 1 ottobre 2020) Senza pregiudizi, come sempre. Puro Massimo Cacciari, quello che dice la sua sull'imminente processo Gregoretti contro Matteo Salvini, che ha radunato a Catania la Lega, fedelissimi e alleati prima di essere chiamato in aula, sabato 3 ottobre. Interpellato dalla AdnKronos, il filosofo premette: "Saranno i magistrati a stabilire se sono state violate le norme del diritto internazionale. Io credo di si e, se hanno proceduto qualche fondamento alla base ci sarà". Fin qui, il suo pensiero, legittimo. Ciò che invece Cacciari non reputa legittimo è l'atteggiamento di Giuseppe Conte e dei grillini, contro i quali spende parole pesantissime: "L'ipocrisia di Conte e degli ex alleati di governo del M5S è indecente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Senza pregiudizi, come sempre. Puro Massimo, quello che dice la sua sull'imminentecontro Matteo, che ha radunato a Catania la Lega, fedelissimi e alleati prima di essere chiamato in aula, sabato 3 ottobre. Interpellato dalla AdnKronos, il filosofo premette: "Saranno i magistrati a stabilire sestate violate le norme del diritto internazionale. Io credo di si e, se hanno proceduto qualche fondamento alla base ci sarà". Fin qui, il suo pensiero, legittimo. Ciò che invecenon reputa legittimo è l'atteggiamento di Giuseppee dei, contro i quali spende parole pesantissime: "L'ipocrisia die degli ex alleati di governo del M5S è indecente ...

StefanoFeltri : Ecco perché non si trova il vaccino per l’influenza stagionale di @Cartabellotta - StefanoFeltri : Perché i grandi giornali non si occupano dei pestaggi in carcere ad aprile? grazie a @PieroSansonetti che è stato… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema… - ollarehogws : @crishogws ma perch . - chaotichvya : @mitsubasflan @akutagaw4ss_ PERCH MI ASPETTAVO UNA COSA TRANQUILLA -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Conte Abiti da lavoro Antinfortunistica Grilca perch scegliere GRILCA Padova News Pressing Usa sul Papa perché scarichi Pechino Il Vaticano s’infuria: "Trump ci strumentalizza"

Il tentativo maldestro del segretario di Stato Mike Pompeo, emissario di Trump, di coinvolgere papa Francesco nella campagna elettorale Usa, non è andato a buon fine. "Ha chiesto l’udienza, ma è prass ...

Nagorno-Karabakh: perché il conflitto è riesploso proprio ora?

A causare l'escalation hanno contribuito sia fattori interni che esterni, mentre l'Armenia valuta l'indipendenza della regione ...

Il tentativo maldestro del segretario di Stato Mike Pompeo, emissario di Trump, di coinvolgere papa Francesco nella campagna elettorale Usa, non è andato a buon fine. "Ha chiesto l’udienza, ma è prass ...A causare l'escalation hanno contribuito sia fattori interni che esterni, mentre l'Armenia valuta l'indipendenza della regione ...