Mario Balotelli in un video a tradimento mostra Giorgia la fidanzata di suo fratello Enock. (Di giovedì 1 ottobre 2020) E' ormai iniziata la quinta edizione del Grande fratello Vip. Il seguitissimo e fortunatissimo reality di Canale 5 anche quest'anno ha un cast di personaggi molto famosi, dalla contessa De Blanck alla ex di Briatore, Elisabetta Gregoraci fino al fratello del famoso calciatore Mario Balotelli. Già in questa nuova edizione, tante sono state le dinamiche che hanno portato i concorrenti ad amarsi ed odiarsi, se ci sono i primi avvicinamenti amorosi ci sono anche le prime lite piuttosto accese. Ognuno con la propria personalità i concorrenti si stanno facendo conoscere sotto un altro aspetto, visto che sono spiati h24. Foto: Instagram/Grande fratello Tra questi c'è anche Enock Barwuah, fratello di Mario

