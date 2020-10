LIVE Sorteggio Champions League: ecco i gironi delle italiane (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si alza il sipario: la Champions League 2020/21 prende il via. A Ginevra vengono sorteggiati i gironi da cui verranno scremate le sedici formazioni chiamate a giocarsi la vittoria finale nei turni a eliminazione diretta. Quattro le squadre italiane presenti. La Juventus, campione d'Italia, sarà presente in prima fascia. Inter, Atalanta e Lazio si troveranno in terza fascia. Per i bianconeri gli spauracchi principali saranno Barcellona, Manchester City, Manchester United e Atletico Madrid. Per le altre italiane, a questi ostacoli durissimi, potrebbero aggiungersi anche Real Madrid, LIVErpool e Bayern Monaco.IL SorteggioGruppo AGruppo BGruppo CGruppo DGruppo EGruppo FGruppo GGruppo H ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si alza il sipario: la2020/21 prende il via. A Ginevra vengono sorteggiati ida cui verranno scremate le sedici formazioni chiamate a giocarsi la vittoria finale nei turni a eliminazione diretta. Quattro le squadrepresenti. La Juventus, campione d'Italia, sarà presente in prima fascia. Inter, Atalanta e Lazio si troveranno in terza fascia. Per i bianconeri gli spauracchi principali saranno Barcellona, Manchester City, Manchester United e Atletico Madrid. Per le altre, a questi ostacoli durissimi, potrebbero aggiungersi anche Real Madrid,rpool e Bayern Monaco.ILGruppo AGruppo BGruppo CGruppo DGruppo EGruppo FGruppo GGruppo H ITA Sport Press.

VittoRoto : RT @GoalItalia: ?? 15 minuti all'inizio del Sorteggio della fase a gironi di Champions League ?? ?? Seguilo in diretta su Goal! #UCLdraw #U… - GoalItalia : ?? 15 minuti all'inizio del Sorteggio della fase a gironi di Champions League ?? ?? Seguilo in diretta su Goal!… - ItaSportPress : LIVE Sorteggio Champions League: ecco i gironi delle italiane - - RedazioneFM : #UCLdraw: Il sorteggio dei gironi in diretta - internewsit : LIVE - Sorteggio Champions League, dalle 17 i gironi con l'Inter - -