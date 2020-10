La prof è in classe senza mascherina: 'Non la metto'. La preside chiama i carabinieri (Di giovedì 1 ottobre 2020) La prof è in classe senza mascherina , la preside chiama i carabinieri. Accade a Novara al liceo scientifico Antonelli, in via Toscana, dove un'insegnante si è rifiutata di mettere la mascherina, e la ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) La; in, la. Accade a Novara al liceo scientifico Antonelli, in via Toscana, dove un'insegnante si; rifiutata di mettere la, e la ...

fattoquotidiano : Caso Tridico, la lettera di 30 prof universitari: “Ipocrita chi lo attacca, la sua unica colpa è aver attuato Rdc e… - La7tv : #tagada Il prof. Matteo #Bassetti a carte scoperte: 'Io in politica? Mi piacerebbe poter contribuire a migliorare i… - Corriere : L’italiano Carlo Mazzone tra i primi 10 prof migliori del mondo - marisavillani : RT @ImolaOggi: Gregoretti, prof. Trabucco: se i 'migranti' erano sequestrati, perché le Forze dell'Ordine non sono salite a bordo per liber… - noturgirlcrush : @minhongdae Io quando ripeto i roleplay della prof di giapponese uguale -