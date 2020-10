Giro d’Italia 2020: favoritissimo Geraint Thomas, fra gli italiani Nibali (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il trentaquattrenne Geraint Thomas designato come favoritissimo del Giro d'Italia in partenza sabato dalla Sicilia. Gli analisti Snai lo abbinano ad una quota molto bassa, 2,50, rafforzati nelle loro valutazioni dalle tre crono disseminate sul tracciato della corsa rosa Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il trentaquattrennedesignato comedeld'Italia in partenza sabato dalla Sicilia. Gli analisti Snai lo abbinano ad una quota molto bassa, 2,50, rafforzati nelle loro valutazioni dalle tre crono disseminate sul tracciato della corsa rosa

RaiSport : ?? Giro d'Italia 2020! Segui l'edizione 103 della 'Corsa Rosa' ???? sui canali Rai dal 3 al 25 ottobre #Giro… - giroditalia : «Ci vediamo al Giro d'Italia!» Le campionesse dello sport italiano danno appuntamento ai fan sulle strade del Giro:… - giroditalia : The beauties of 2020 #Giro d'Italia. Stage 19: Morbegno - Asti. | Le bellezze del #Giro d'Italia 2020. Tappa 19: Mo… - lillidamicis : In occasione della 7° tappa del 103° Giro d'Italia, che attraverserà il territorio provinciale il 9 ottobre prossi… - OA_Sport : Giro d’Italia 2020: altimetria delle 21 tappe. Percorso vario con cronometro e montagne ben distribuite -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia SNAI-Giro d'Italia: Thomas contro tuttiNibali, il tris rosa vale 5,50 Fortune Italia