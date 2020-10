Ferragnez, secondogenito in arrivo: perché l’annuncio il primo ottobre? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa mattina Chiara Ferragni e Fedez (comunemente chiamati i Ferragnez) hanno annunciato la seconda gravidanza di Chiara con un post dolcissimo. Entrambi hanno pubblicato una foto del primogenito Leone, nato il 19 aprile 2018, con in mano l’ecografia del futuro nascituro. Chiara ha commentato lo scatto così: “La famiglia si allarga, Leone diventerà il fratello … L'articolo Ferragnez, secondogenito in arrivo: perché l’annuncio il primo ottobre? Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa mattina Chiara Ferragni e Fedez (comunemente chiamati i) hanno annunciato la seconda gravidanza di Chiara con un post dolcissimo. Entrambi hanno pubblicato una foto delgenito Leone, nato il 19 aprile 2018, con in mano l’ecografia del futuro nascituro. Chiara ha commentato lo scatto così: “La famiglia si allarga, Leone diventerà il fratello … L'articoloin: perché l’annuncio il

nondirmelopiu : Secondogenito dei Ferragnez appena stato annunciato è già più epico di tutti noi che non avremo mai un video da Dj… - annalisagraz : Secondogenito in arrivo per i Ferragnez ?????????? -