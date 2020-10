Elisabetta Gregoraci attacca Flavio Briatore: “Quando morì mia madre andò in discoteca” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Parole al veleno quelle di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Flavio Briatore. A rivelarlo è la showgirl ed ex compagna di vita dell’imprenditore in un dialogo con la contessa Patrizia de Blank al Grande Fratello Vip: “Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, anziché farmi compagnia e supportarmi nel dolore nel giorno del funerale, ha preferito andare in discoteca. Non gliel’ho mai perdonato”. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Parole al veleno quelle dinei confronti di. A rivelarlo è la showgirl ed ex compagna di vita dell’imprenditore in un dialogo con la contessa Patrizia de Blank al Grande Fratello Vip: “mi trascurava. Quando morì mia, anziché farmi compagnia e supportarmi nel dolore nel giorno del funerale, ha preferito andare in discoteca. Non gliel’ho mai perdonato”.

