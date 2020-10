Covid, due calciatori positivi: tutto il Castelnuovo in quarantena (Di giovedì 1 ottobre 2020) di simone pierotti Prima o poi doveva accadere, così si diceva. La ripresa delle varie attività, scolastiche e sportive tra le altre, che mettono in contatto tante persone, nonostante le tante regole ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 1 ottobre 2020) di simone pierotti Prima o poi doveva accadere, così si diceva. La ripresa delle varie attività, scolastiche e sportive tra le altre, che mettono in contatto tante persone, nonostante le tante regole ...

fattoquotidiano : Emergenza Coronavirus al Tg1 dove due impiegati della testata giornalistica sarebbero risultati positivi - Tg3web : Ieri l'Italia ha registrato 1851 nuovi positivi, 19 vittime e un lieve incremento dei ricoverati in terapia intensi… - VauroSenesi : #M5S, due senatori colpiti dal Covid... La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il Fatto #1ottobre - rocmvv : Due senatori del #M5s hanno il #Covid_19. #Tampone per tutti i membri del gruppo grillino. Panico al #Senato, dove… - immediatonet : #Covid, due morti al #Riuniti di #Foggia nell’ultima settimana. 7 in Rianimazione: il paziente più giovane ha 57 an… -