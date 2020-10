Brexit, Bruxelles apre procedura di infrazione contro Regno Unito. L’allarme della Coldiretti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sempre alta tensione tra il Regno Unito e l'Europa sulla Brexit. Questa volta, a rilanciare è l'Ue che per mezzo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che Bruxelles ha aperto una procedura d'infrazione contro il Regno Unito di fronte al tentativo del governo britannico di violare l'accordo di recesso, in particolare il Protocollo sull'Irlanda, con la proposta di Legge nazionale britannica sul mercato interno. "Come sapete i nostri amici britannici erano stati invitati a rimuovere le parti problematiche del loro progetto di legge sul mercato interno entro la fine di settembre. Questo progetto di legge è, per sua stessa natura, una violazione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sempre alta tensione tra ile l'Europa sulla. Questa volta, a rilanciare è l'Ue che per mezzopresidenteCommissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato cheha aperto unad'ildi fronte al tentativo del governo britannico di violare l'accordo di recesso, in particolare il Protocollo sull'Irlanda, con la proposta di Legge nazionale britannica sul mercato interno. "Come sapete i nostri amici britannici erano stati invitati a rimuovere le parti problematiche del loro progetto di legge sul mercato interno entro la fine di settembre. Questo progetto di legge è, per sua stessa natura, una violazione ...

