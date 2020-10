Avio, motore Zefiro 9 supera brillantemente prova di qualifica (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Concluso con successo oggi in Sardegna il test di qualifica del motore Zefiro 9 VT3 di Avio, una versione evoluta del sistema di propulsione di terzo stadio già in uso sul lanciatore Vega, che è stata potenziata e customizzata per il nuovo Vega C in vista del maiden flight previsto nel 2021. Grazie a questa prova, che ha richiesto 4 settimane di preparazione e coinvolto 20 tecnici e operatori specializzati, è stato possibile registrare oltre 500 misurazioni nei 120 secondi di accensione del motore, raccogliendo tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare nello spazio. Al termine del test, alla presenza del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Concluso con successo oggi in Sardegna il test didel9 VT3 di, una versione evoluta del sistema di propulsione di terzo stadio già in uso sul lanciatore Vega, che è stata potenziata e customizzata per il nuovo Vega C in vista del maiden flight previsto nel 2021. Grazie a questa, che ha richiesto 4 settimane di preparazione e coinvolto 20 tecnici e operatori specializzati, è stato possibile registrare oltre 500 misurazioni nei 120 secondi di accensione del, raccogliendo tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento delcon un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare nello spazio. Al termine del test, alla presenza del ...

La prova del nuovo propulsore è stata effettuata in Sardegna dove prosegue l'avanzamento dei lavori del nuovo Banco di prova LRE ...

