ANM | 11 agenti in malattia Servizio limitato della metro Linea 1

Ultime Notizie dalla rete : ANM agenti

Una valanga di malattie improvvise in Anm tiene in scacco i trasporti pubblici. La metro limita la circolazione a Dante, ma, avvisa l’azienda, “se le malattie aumenteranno, si limiterà a Vanvitelli”.Funicolare di Chaia chiusa per l'intera giornata, stop al turno mattinale per la Funicolare di Mergellina. E' quanto annunciato da Anm in una nota per la giornata di venerdì 2 ottobre. L'azienda citta ...