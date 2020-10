Alla Statale screening rapidi con test pungidito (Di giovedì 1 ottobre 2020) All’università Statale di Milano sono partiti gli screening rapidi con il test pungidito. Il Rettore Franzini: “Possibili migliaia di test” “Mi sembra utile anche per contribuire a un possibile vaccino e non ricadere nella situazione di emergenza di qualche mese fa”. La pensa così uno studente del primo anno di filosofia Alla Statale che ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) All’universitàdi Milano sono partiti glicon il. Il Rettore Franzini: “Possibili migliaia di” “Mi sembra utile anche per contribuire a un possibile vaccino e non ricadere nella situazione di emergenza di qualche mese fa”. La pensa così uno studente del primo anno di filosofiache ha… L'articolo Corriere Nazionale.

mondelli_f : RT @LaVeritaWeb: Pompeo approda in Italia per parlare di 5G. Alla vigilia del suo arrivo i produttori di fibra ottica denunciano a Bruxelle… - i8img : RT @LaVeritaWeb: Pompeo approda in Italia per parlare di 5G. Alla vigilia del suo arrivo i produttori di fibra ottica denunciano a Bruxelle… - AglioVestito : RT @LaVeritaWeb: Pompeo approda in Italia per parlare di 5G. Alla vigilia del suo arrivo i produttori di fibra ottica denunciano a Bruxelle… - valentinacara9 : RT @LaVeritaWeb: Pompeo approda in Italia per parlare di 5G. Alla vigilia del suo arrivo i produttori di fibra ottica denunciano a Bruxelle… - narcidoro : RT @LaVeritaWeb: Pompeo approda in Italia per parlare di 5G. Alla vigilia del suo arrivo i produttori di fibra ottica denunciano a Bruxelle… -