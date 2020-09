RDM Group rafforza leadership nel sud Europa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – RDMha sottoscritto quattro contratti preliminari di acquisto del 100% del capitale sociale di altrettante società di diritto spagnolo da parte della società controllata RDM Barcelona Cartonboard S.A.U.. L’acquisizione ha per oggetto uno tra i principali player europei nel settore del cartoncino patinato, Papelera del Principado S.A. (Paprinsa), e tre società minori operanti in business collegati e basati nello stesso sito: Fergerdell S.L., Cogeneraciò del Pla S.A. e Ondupacart S.A.. I venditori titolari delle partecipazioni delle società oggetto di acquisto sono complessivamente 15, tra soggetti giuridici e persone fisiche Il prezzo provvisorio previsto per l’acquisizione delle quattro società oggetto dell’accordo è basato su un Enterprise Value complessivo di 31,2 milioni di ...