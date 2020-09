Mercato Juve, countdown Kean: la formula dell’operazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono giorni decisivi per il futuro di Moise Kean, il cui futuro sembra essere sempre più a tinte bianconere. La Juventus starebbe facendo pressione affinché l’Everton ceda l’attaccante classe 2000 con una formula molto simile a quella attuata per acquistare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Se fino a poche settimane fa non vi erano margini di trattativa con i Toffees, ora potrebbero aprirsi importanti scenari per il Nazionale Italiano. Il ritorno di Kean alla Juventus parrebbe concretizzarsi sempre più ed il giocatore andrebbe a prendere il posto di quarta punta all’interno della rosa allenata da Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, doppio colpo: assalto in Premier League LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono giorni decisivi per il futuro di Moise, il cui futuro sembra essere sempre più a tinte bianconere. Lantus starebbe facendo pressione affinché l’Everton ceda l’attaccante classe 2000 con unamolto simile a quella attuata per acquistare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Se fino a poche settimane fa non vi erano margini di trattativa con i Toffees, ora potrebbero aprirsi importanti scenari per il Nazionale Italiano. Il ritorno diallantus parrebbe concretizzarsi sempre più ed il giocatore andrebbe a prendere il posto di quarta punta all’interno della rosa allenata da Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE:, doppio colpo: assalto in Premier League LEGGI ANCHE: ...

