Le pagelle del Benevento – Caprari il migliore | troppi errori individuali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilcade al Ciro Vigorito contro l’Inter. Finisce 5-2 per gli uomini di Antonio Conte che fanno valere la loro supremazia tecnica. Di seguito ledei giallorossi: Montipò 5: Incerto nel disimpegno e nell’impostazione con i piedi. Sbaglia sul secondo gol di Lukaku e non mostra la solita convinzione nelle uscite. Bravo su Sanchez nella ripresa, ma non basta. Maggio 5: In netta difficoltà su Young che semina il panico insieme a Sensi sulla sua fascia di competenza. (1’st Foulon 6: Entra con personalità sull’out mancino facendo il possibile per limitare la furia di Hakimi). Glik 5: Lukaku è un cliente terribile e il conto da pagare è salatissimo. Giornata difficile, ne arriveranno di migliori. Caldirola 5: ...