In Groenlandia la temperatura più bassa mai registrata

Dopo circa 30 anni dalla misurazione di una temperatura record di -93,2 gradi Fahrenheit (corrispondenti a -69,6 gradi Celsius) in Groenlandia, è arrivata l'ufficialità da parte dell'Organizzazione meteorologica mondiale, che ha confermato questa temperatura come la più fredda mai registrata nell'emisfero settentrionale. Nel 1991, infatti, è stata una stazione meteorologica automatica dell'Università del Wisconsin-Madison Antarctic Meteorological Research Center ad effettuare la registrazione di questo valore così freddo. Negli anni, i parametri raccolti dalla stazione meteorologica (pressione, umidità, velocità e direzione del vento ecc) sono stati utilizzati come punto di riferimento per poter analizzare il cambiamento climatico in ...

jesuisrome80 : @miconsentatwitt Record di freddo per la temperatura max di settembre al Plateau Rosa, con un glaciale -13 ° C, alt… - _Titouf_it71 : Alla Groenlandia il nuovo record di temperatura più bassa dell’emisfero nord - bedel1945 : Il record per la temperatura più bassa è ... La temperatura più fredda mai registrata nel nord del mondo è stata in… - TeleCapriNews : Scoperta temperatura più fredda di tutti i tempi nell’Artico, registrata in Groenlandia -69 nel 1991: Scoperta dai… - Giulio_Firenze : L’aumento medio della temperatura alle latitudini polari raggiunse un rateo di 1 °C ogni 1000 anni, in Groenlandia… -

