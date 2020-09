Il Napoli conferma: tutti negativi i calciatori (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Calcio Napoli conferma l’anticipazione del Napolista e cioè che sono tutti i negativi i tamponi dei calciatori del Napoli effettuati dopo Napoli-Genoa. Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 30, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Calciol’anticipazione delsta e cioè che sonoi tamponi deideleffettuati dopo-Genoa. Sonoi tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center #ForzaSempre — Official SSC(@ssc) September 30, 2020 L'articolo ilsta.

napolista : Il Napoli conferma: tutti negativi i calciatori I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Trainin… - NCN_it : #GENOA, NUOVO TEST CONFERMA LA POSITIVITÀ AL #COVID PER 14 TESSERATI - zazoomblog : Genoa arriva l’esito dei test di conferma il match contro il Torino verso il rinvio! Brivido Juventus-Napoli… -… - sportli26181512 : Genoa, nuovo test conferma la positività per 14 tesserati: Genoa, nuovo test conferma la positività per 14 tesserat… - CalcioWeb : #Genoa, arriva l'esito dei test di conferma, il match contro il Torino verso il rinvio! Brivido #JuventusNapoli ...… -