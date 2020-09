Fiumicino, era latitante dal 2013: si nascondeva in Ecuador, fermato narcotrafficante in aeroporto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Serafino Rubino, 40 anni, di Caserta, era latitante da ben 7 anni. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato, ma dal 2013 aveva fatto perdere le proprie tracce. La sua latitanza è terminata ieri pomeriggio quando è stato arrestato a Fiumicino dai Carabinieri della Compagnia di Caserta e dagli agenti della Polizia di frontiera di Fiumicino. L’uomo, dal 2011 al 2013 – come emerso dalle indagini – era il punto di riferimento di un importante traffico di droghe a Caserta. Si era poi reso irreperibile e si era rifugiato in Ecuador. Ed è proprio qui che era stato già rintracciato e arrestato per possesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Serafino Rubino, 40 anni, di Caserta, erada ben 7 anni. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato, ma dalaveva fatto perdere le proprie tracce. La sua latitanza è terminata ieri pomeriggio quando è stato arrestato adai Carabinieri della Compagnia di Caserta e dagli agenti della Polizia di frontiera di. L’uomo, dal 2011 al– come emerso dalle indagini – era il punto di riferimento di un importante traffico di droghe a Caserta. Si era poi reso irreperibile e si era rifugiato in. Ed è proprio qui che era stato già rintracciato e arrestato per possesso di ...

