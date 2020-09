Covid, dallo studio delle malattie genetiche un contributo per comprendere il virus (Di mercoledì 30 settembre 2020) Da alcune ricerche sui meccanismi cellulari legati all’azione del Sars-Cov-2 ad una analisi dell’effetto dei farmaci glucocorticoidi, sono quattro i progetti finanziati da Fondazione Telethon per una cifra complessiva di 200 mila euro con lo scopo di utilizzare le malattie genetiche rare come strumento per comprendere aspetti ancora non noti dell’infezione. Il bando, della durata di un anno, spiega la Fondazione, e’ stato pubblicato lo scorso luglio e ha ricevuto 114 risposte da cui sono state scelte le vincitrici. Le proposte sono state valutate da una commissione scientifica istituita ad hoc, formata da nove scienziati di fama internazionale e presieduta da Michael Caplan, professore di Biologia cellulare e Fisiologia presso la facolta’ di medicina dell’Universita’ di Yale, che attualmente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Da alcune ricerche sui meccanismi cellulari legati all’azione del Sars-Cov-2 ad una analisi dell’effetto dei farmaci glucocorticoidi, sono quattro i progetti finanziati da Fondazione Telethon per una cifra complessiva di 200 mila euro con lo scopo di utilizzare lerare come strumento peraspetti ancora non noti dell’infezione. Il bando, della durata di un anno, spiega la Fondazione, e’ stato pubblicato lo scorso luglio e ha ricevuto 114 risposte da cui sono state scelte le vincitrici. Le proposte sono state valutate da una commissione scientifica istituita ad hoc, formata da nove scienziati di fama internazionale e presieduta da Michael Caplan, professore di Biologia cellulare e Fisiologia presso la facolta’ di medicina dell’Universita’ di Yale, che attualmente ...

