Conte ad Atlantia: “Altri dieci giorni prima della revoca” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il governo scrive alla società che controlla Autostrade. Ipotesi di compromesso: quote dei Benetton congelate Leggi su lastampa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il governo scrive alla società che controlla Autostrade. Ipotesi di compromesso: quote dei Benetton congelate

LaStampa : Il governo scrive alla società che controlla Autostrade. Ipotesi di compromesso: quote dei Benetton congelate. - infoiteconomia : Conte ad Atlantia: “Altri dieci giorni prima della revoca” - TerrinoniL : Autostrade, scade l'ultimatum ad Atlantia: il governo verso la revoca. Il gruppo si appella a Conte e paventa 'defa… - alexarmuzzi : RT @LaStampa: Conte ad Atlantia: “Altri dieci giorni prima della revoca” - Marco1999Busa : RT @DavelloStefano: #Atlantia non aderisce alle richieste di #Conte e alla manleva legale per CDP. La tanta arroganza. Ma vi sembra norma… -