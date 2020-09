Benevento-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Benevento-Inter si gioca questa sera mercoledì 30 settembre per il recupero della prima giornata di Serie A. Le Streghe di Filippo Pippo Inzaghi ospitano i nerazzurri di Antonio Conte. Fischio d'inizio previsto per le 18.00.Benevento-Inter, le probabili formazionicaption id="attachment 1027839" align="alignnone" width="446" Lautaro Martinez (getty images)/captionDopo i successi ottenuti nei rispettivi incontri, Benevento e Inter si sfidano per recuperare la prima giornata. Le Streghe dovrebbero affidarsi a Montipò in porta. Maggio, Glik, Caldirola e Letizia in difesa. Ionita, Schiattarella ed Hetemaj in mezzo al campo. Sau e Roberto Insigne a sostegno di Moncini. Per quanto riguarda l'Inter, solita formazione con il nuovo modulo 3-4-1-2 anche se è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020)si gioca questa sera mercoledì 30 settembre per il recupero della prima giornata di Serie A. Le Streghe di Filippo Pippo Inzaghi ospitano i nerazzurri di Antonio Conte. Fischio d'inizio previsto per le 18.00., le probabili formazionicaption id="attachment 1027839" align="alignnone" width="446" Lautaro Martinez (getty images)/captionDopo i successi ottenuti nei rispettivi incontri,si sfidano per recuperare la prima giornata. Le Streghe dovrebbero affidarsi a Montipò in porta. Maggio, Glik, Caldirola e Letizia in difesa. Ionita, Schiattarella ed Hetemaj in mezzo al campo. Sau e Roberto Insigne a sostegno di Moncini. Per quanto riguarda l', solita formazione con il nuovo modulo 3-4-1-2 anche se è ...

