Beatrice Valli, intimo nero e trasparente: forme da urlo – Foto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Beatrice Valli, intimo nero e trasparente quattro mesi dopo il parto: curve da urlo per la compagna di Marco Fantini, Foto. Beatrice Valli conquista tutti mostrandosi in intimo quattro mesi dopo la nascita della figlia Azzurra. Con un video girato per la nuova campagna Intimissimi. Sorridente e serena, Beatrice posa prima con un body nero …

1stronzaxamica1 : Davide parla come Zelletta. Beatrice come la Valli grande. E Selene come una di quelle che prenderei a testate dopo… - Serena91953500 : RT @camiillaaamagni: Beatrice ha un qualcosa che mi ricorda Bea/ Ludo Valli ??#uominiedonne - camiillaaamagni : Beatrice ha un qualcosa che mi ricorda Bea/ Ludo Valli ??#uominiedonne - ciccina0906 : beatrice e' carina. assomiglia un po' beatrice valli ?? #uominiedonne - silviasan_s : Beatrice fa Valli di cognome? #uominiedonne -

Ludovica Valli diventerà presto mamma per la prima volta. Ludovica Valli diventerà presto mamma per la prima volta e avrà un figlio, di cui il sesso, per ora, è top secret, dal suo compagno Gianmaria ...