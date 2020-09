Ballottaggio Elezioni Ariccia 2020, Gianluca Staccoli ed Emilio Cianfanelli i candidati sindaco: quando e come si vota (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elezioni Ariccia 2020. Al via il Ballottaggio per le amministrative 2020 di Ariccia tra il candidato Gianluca Staccoli (Lega, Ariccia Popolare, FDI, Attivamente, FI) e verosimilmente Emilio Cianfanelli (Per Ariccia a Sinistra, Alleanza per Ariccia, Ariccia Domani). Il sindaco di Ariccia non è stato eletto al primo turno: Gianluca Staccoli ha ottenuto 3.827 voti (39,08%), mentre Emilio Cianfanelli ha chiuso con 1.959 voti (20,00%). Leggi anche: Elezioni Ariccia 2020: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020). Al via ilper le amministrativeditra il candidato(Lega,Popolare, FDI, Attivamente, FI) e verosimilmente(Pera Sinistra, Alleanza perDomani). Ildinon è stato eletto al primo turno:ha ottenuto 3.827 voti (39,08%), mentreha chiuso con 1.959 voti (20,00%). Leggi anche:: ...

CorriereCitta : Ballottaggio Elezioni Ariccia 2020, Gianluca Staccoli ed Emilio Cianfanelli i candidati sindaco: quando e come si v… - CorriereCitta : Ballottaggio Elezioni Genzano 2020, Carlo Zoccolotti e Piergiuseppe Rosatelli i candidati sindaco: quando e come si… - CorriereCitta : Ballottaggio Elezioni Fondi 2020, Beniamino Maschietto e Luigi Parisella i candidati sindaco: quando e come si vota - CorriereCitta : Ballottaggio #Elezioni #Terracina 2020, Sindaco Roberta Ludovica Tintari e Sindaco Valentino Giuliani: quando e com… - TgrRaiToscana : Cascina (PI) si conferma un laboratorio politico. In vista del ballottaggio, Pd e Movimento 5 Stelle si apparentano… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Elezioni Elezioni comunali 2020, i candidati e le città in cui si vota per il ballottaggio Sky Tg24 Ballottaggio Elezioni Fondi 2020, Beniamino Maschietto e Luigi Parisella i candidati sindaco: quando e come si vota

Elezioni Fondi 2020. Al via il ballottaggio per le amministrative 2020 di Fondi tra Beniamino Maschietto (Lega, Io si, Litorale e sviluppo fondano, Libertas Democrazia Cristiana, Noi per Fondi, FI) e ...

IL DIARIO 3 / Radice: "Centro di accoglienza? No, un negozio di unicorni"

I messaggi fuorvianti nelle cassette delle lettere dei residenti di corso Garibaldi e la risposta ironica del candidato di centrosinistra ...

Elezioni Fondi 2020. Al via il ballottaggio per le amministrative 2020 di Fondi tra Beniamino Maschietto (Lega, Io si, Litorale e sviluppo fondano, Libertas Democrazia Cristiana, Noi per Fondi, FI) e ...I messaggi fuorvianti nelle cassette delle lettere dei residenti di corso Garibaldi e la risposta ironica del candidato di centrosinistra ...