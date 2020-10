Andersen, il Torino insiste: possibile la rinuncia al diritto di riscatto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Torino insiste per Joachim Andersen. Il difensore centrale del Lione, messosi in luce in passato alla Sampdoria allenata proprio da Marco Giampaolo, è il principale obiettivo di mercato del club granata in questa fase conclusiva del calciomercato. La società è al lavoro anche per un regista e un trequartista, ma il difensore sembra essere la priorità in questo momento. Andersen, il Torino insiste: possibile la rinuncia al riscatto Il Torino sta infatti insistendo col Lione: il giocatore sarebbe titolare fisso con Giampaolo, che lo conosce bene, anche se il club granata non può offrire al difensore i palcoscenici europei che pure meriterebbe. In ogni caso la ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilper Joachim. Il difensore centrale del Lione, messosi in luce in passato alla Sampdoria allenata proprio da Marco Giampaolo, è il principale obiettivo di mercato del club granata in questa fase conclusiva del calciomercato. La società è al lavoro anche per un regista e un trequartista, ma il difensore sembra essere la priorità in questo momento., illaalIlsta infattindo col Lione: il giocatore sarebbe titolare fisso con Giampaolo, che lo conosce bene, anche se il club granata non può offrire al difensore i palcoscenici europei che pure meriterebbe. In ogni caso la ...

