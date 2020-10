Adua e Morra: il loro fidanzamento è stato un bluff (come quello con Garko?) – tutte le contraddizioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono stati realmente fidanzati o anche il loro rapporto – come quello fra la gieffina e Gabriel Garko – è stato un bluff? Il sospetto è nato dopo che un lettore mi ha segnalato una contraddizione di Massimiliano Morra nel racconto della loro storia. Contraddizione non di poco conto, considerando che si tratta della durata del rapporto che è passato dall’essere di due anni e mezzo all’essere di un annetto circa. Lo scorso anno, più precisamente a metà ottobre 2019, Massimiliano Morra è stato ospite da Caterina Balivo a Vieni Da Me, dove ha giocato a ‘Chi preferisci?’, ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 ottobre 2020)Del Vesco e Massimilianosono stati realmente fidanzati o anche ilrapporto –fra la gieffina e Gabriel– èun? Il sospetto è nato dopo che un lettore mi ha segnalato una contraddizione di Massimilianonel racconto dellastoria. Contraddizione non di poco conto, considerando che si tratta della durata del rapporto che è passato dall’essere di due anni e mezzo all’essere di un annetto circa. Lo scorso anno, più precisamente a metà ottobre 2019, Massimilianoospite da Caterina Balivo a Vieni Da Me, dove ha giocato a ‘Chi preferisci?’, ...

