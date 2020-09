Un ratto gigante sbuca dalle fogne in Messico, ma la bufala è facilmente dimostrabile (Di martedì 29 settembre 2020) Sta diventando virale in queste ore la foto di un ratto gigante che sbuca dalle fogne in Messico. Il roditore, dalle dimensioni immense, ricorda una storia che abbiamo avuto modo di analizzare anni fa sul nostro sito. Esattamente come allora, però, siamo al cospetto di una fake news, con un approfondimento che probabilmente farà tirare un sospiro di sollievo a coloro che si impressionano facilmente. Allo stesso tempo, altri capiranno di essere cascati nella solita bufala che circola sui social. La storia del ratto gigante che sbuca dalle fogne in Messico Alcune testate straniere, anche di un certo livello, negli ... Leggi su bufale (Di martedì 29 settembre 2020) Sta diventando virale in queste ore la foto di unchein. Il roditore,dimensioni immense, ricorda una storia che abbiamo avuto modo di analizzare anni fa sul nostro sito. Esattamente come allora, però, siamo al cospetto di una fake news, con un approfondimento che probabilmente farà tirare un sospiro di sollievo a coloro che si impressionano. Allo stesso tempo, altri capiranno di essere cascati nella solitache circola sui social. La storia delcheinAlcune testate straniere, anche di un certo livello, negli ...

Ultime Notizie dalla rete : ratto gigante Un ratto gigante sbuca dalle fogne in Messico, ma la bufala è facilmente dimostrabile Bufale.net Ori ai ratti

Magawa ha sette anni, è biondo, leggero e molto veloce. Magawa è in grado di coprire in soli venti minuti di corsa aree grandi quanto un campo da tennis. Grazie a queste sue abilità e al suo coraggio, ...

“Magawa”, premiato il ratto sminatore in Cambogia

Roma, 25 set. (askanews) – Si chiama “Magawa”, è il primo ratto premiato al mondo per il suo lavoro di sminatore. Ha ricevuto la medaglia d’oro dall’organizzazione britannica per gli animali Pdsa, per ...

