"Un killer sadico e vendicativo". Così è scattata la furia omicida

Martina Piumatti Il 21enne aveva premeditato l'omicidio nei minimi dettagli. Trovati i pizzini con le regole da seguire per torturare i giovani Antonio De Marco era il classico ragazzo della porta accanto: faccia pulita, studente modello, tutto studio e tirocinio all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Un'immagine confortante che stride con il "compiacimento sadico" descritto dagli inquirenti a cui ha confessato l'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due fidanzati trovati morti nella palazzina di Via Montello il 21 settembre. De Marco si era trasferito a Lecce due anni fa per studiare Scienze infermieristiche. Originario di Casarano, nel paese a 50 chilometri dal capoluogo salentino lo vedevano di rado. Il 21enne ci ritornava raramente proprio per concentrarsi sullo studio e il tirocinio all'ospedale di Lecce. Un'applicazione quasi maniacale che ha ...

