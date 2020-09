Ue: Corrao (M5S), 'Orban va isolato riformando il diritto di veto' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “A 48 ore dal Consiglio europeo, l'Ungheria, un paese di pochi milioni di abitanti, rischia di paralizzare l'Europa su diversi fronti: dalle sanzioni alla Turchia alla questione migranti, dal Recovery fund e conseguente budget pluriennale al Green new deal fino allo stato di diritto, Orban tiene in scacco mezzo continente e questo è inaccettabile. Il Partito Popolare Europeo ha una grossa responsabilità e rischia l'implosione mettendo a repentaglio il futuro europeo. Il problema è il diritto di veto che va dunque riformato altrimenti saremo sempre ostaggio di questi personaggi, che invece vanno isolati”. Così in una nota Ignazio Corrao, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “A 48 ore dal Consiglio europeo, l'Ungheria, un paese di pochi milioni di abitanti, rischia di paralizzare l'Europa su diversi fronti: dalle sanzioni alla Turchia alla questione migranti, dal Recovery fund e conseguente budget pluriennale al Green new deal fino allo stato ditiene in scacco mezzo continente e questo è inaccettabile. Il Partito Popolare Europeo ha una grossa responsabilità e rischia l'implosione mettendo a repentaglio il futuro europeo. Il problema è ildiche va dunque riformato altrimenti saremo sempre ostaggio di questi personaggi, che invece vanno isolati”. Così in una nota Ignazio, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

