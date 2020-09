Traffico Roma del 29-09-2020 ore 17:00 (Di martedì 29 settembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare code a tratti a partire dal vivo per la Roma Fiumicino sino allo svincolo Romanina sulla tangenziale un incidente provoca code dal bivio per la Roma l’Aquila fino all’uscita Nomentana in direzione quindi Stadio Olimpico ancora in tangenziale per Traffico intenso abbiamo rallentamenti tra viale di Tor di Quinto via della Moschea di lezione di San Giovanni permangono può incolonnamenti tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per la Roma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare code a tratti a partire dal vivo per laFiumicino sino allo svincolonina sulla tangenziale un incidente provoca code dal bivio per lal’Aquila fino all’uscita Nomentana in direzione quindi Stadio Olimpico ancora in tangenziale perintenso abbiamo rallentamenti tra viale di Tor di Quinto via della Moschea di lezione di San Giovanni permangono può incolonnamenti tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per la...

Sarà Alitalia la compagnia aerea che garantirà, a partire dal 1 novembre, i voli di continuità territoriale da Comiso, verso Milano Linate e Roma Fiumicino ...

La presidente della Confederazione Sommaruga ricevuta a Roma dal presidente Mattarella e dal premier Conte

Berna, 29.09.2020 - La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha incontrato a Roma il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte m ...

