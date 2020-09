Taylor Swift batte Whitney Houston: è lei la regina della classifica Billboard 200 (Di martedì 29 settembre 2020) Taylor Swift, vita da popstar sfoglia la gallery Un record che sembrava impossibile da battere, soprattutto in anni in cui pare esserci un insanabile e drastico calo di vendite nel settore della discografia mondiale. Un record che durava da trent’anni – tempi diversi, direbbero alcuni – sicuramente più facili, da un certo punto di vista. Ma poi arriva Taylor Swift, 30 anni, a scardinare ogni certezza e tutto sembra di nuovo possibile. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 settembre 2020), vita da popstar sfoglia la gallery Un record che sembrava impossibile dare, soprattutto in anni in cui pare esserci un insanabile e drastico calo di vendite nel settorediscografia mondiale. Un record che durava da trent’anni – tempi diversi, direbbero alcuni – sicuramente più facili, da un certo punto di vista. Ma poi arriva, 30 anni, a scardinare ogni certezza e tutto sembra di nuovo possibile. Leggi anche ...

