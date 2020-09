Processo Cucchi, carabiniere teste: 'Il rapporto fu modificato' (Di martedì 29 settembre 2020) commenta 'Da quando uscì la notizia della morte di Stefano Cucchi mi chiamavano tutti i giorni. Nell'Arma c'era fibrillazione'. E' la testimonianza del carabiniere Gianluca Colicchio, sentito come ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) commenta 'Da quando uscì la notizia della morte di Stefanomi chiamavano tutti i giorni. Nell'Arma c'era fibrillazione'. E' la testimonianza delGianluca Colicchio, sentito come ...

Il carabiniere sentito come teste nel processo sul caso Cucchi ha raccontato di aver ricevuto pressioni per firmare un rapporto diverso da quello redatto ...

