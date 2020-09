Pescatori italiani rapiti in Libia, ma in pochi lo sanno. (Di martedì 29 settembre 2020) di Redazione. I giornaloni non ne parlano, i talk show meno che mai, quindi in pochi sanno che diciotto Pescatori italiani di Mazara del Vallo sono stati presi in ostaggio in Libia dalle milizia del generale Haftar, dal primo di settembre. Per il loro rilascio, i libici chiedono che il governo italiano liberi 4 “sportivi” che la … Leggi su freeskipper (Di martedì 29 settembre 2020) di Redazione. I giornaloni non ne parlano, i talk show meno che mai, quindi inche diciottodi Mazara del Vallo sono stati presi in ostaggio indalle milizia del generale Haftar, dal primo di settembre. Per il loro rilascio, i libici chiedono che il governo italiano liberi 4 “sportivi” che la …

Palazzo_Chigi : Pescatori italiani fermati in Libia, nota della Presidenza del Consiglio - MBattistina : RT @babetta123: Cosa c'é dietro il silenzio di tutti i media e del governo riguardo al sequestro dei diciotto pescatori italiani e tunisini… - freeskipperIT : Pescatori italiani rapiti in Libia, ma in pochi lo sanno. - cinziaspoletini : RT @MissEnzuccia: Dell’egiziano rapido ci pensa il suo paese, a me frega meno di zero Mi interessano i 18 italiani pescatori rapiti. La s… - Arinna60 : RT @MinistroEconom1: Da quasi un mese non si hanno notizie di pescatori italiani sequestrati in Libia. Il Governo Italiano ha dichiarato ch… -