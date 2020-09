Meleo | riaperto tratto via Mattia Battistini

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Queste le parole su Facebook dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Linda: “Importanti aggiornamenti sui lavori dei giorni scorsi su via. La strada e’ stata riaperta al transito pochi minuti fa neltra via Ennio Bonifazi e via Cardinale Massimi dopo la chiusura dei giorni scorsi a causa di un sovraccarico della rete fognaria dovuto alle intense piogge”. “I tecnici di Acea Ato2, sotto la supervisione del Dipartimento Lavori- ha chiarito- hanno completato le operazioni sulla rete idraulica ed e’ stato riqualificato completamente tutto il manto stradale, operazione non semplice a causa della pioggia.” Conclude: “Nei prossimi giorni sara’ apposta la nuova segnaletica orizzontale su questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Meleo riaperto

RomaDailyNews

Roma, 25 set 16:15 - (Agenzia Nova) - Terminati gli interventi per il ripristino della rete fognaria nel tratto di via Mattia Battistini tra via Ennio Bonifazi e via Cardinale Massimi dopo le intense ...La grande arteria del Municipio XIV dissestata a causa del cedimento delle fogne: chiuso il tratto vicino alla fermata metro. Traffico in tilt, bus deviati ...