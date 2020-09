Lazio, Inzaghi “chiude” il mercato con Hoedt e Andreas Pereira (Di martedì 29 settembre 2020) La Lazio si appresta a recuperare la partita della prima giornata di campionato, domani contro l’Atalanta, e alla vigilia della sfida l’allenatore Simone Inzaghi ha risposto alle domande della conferenza stampa di presentazione della gara. Che giocandosi a mercato aperto – la sessione termina il 5 ottobre – ha portato anche domande e risposte sul calciomercato della squadra biancoceleste, al centro di qualche polemica da parte dei tifosi laziali. Lazio, Inzaghi “chiude” il mercato con Hoedt e Andreas Pereira Simone Inzaghi ha lasciato intendere che il mercato della Lazio sarà di fatto chiuso dalle acquisizioni di Wesley ... Leggi su giornal (Di martedì 29 settembre 2020) Lasi appresta a recuperare la partita della prima giornata di campionato, domani contro l’Atalanta, e alla vigilia della sfida l’allenatore Simoneha risposto alle domande della conferenza stampa di presentazione della gara. Che giocandosi aaperto – la sessione termina il 5 ottobre – ha portato anche domande e risposte sul calciodella squadra biancoceleste, al centro di qualche polemica da parte dei tifosi laziali.“chiude” ilconSimoneha lasciato intendere che ildellasarà di fatto chiuso dalle acquisizioni di Wesley ...

