Hill House vs. The Haunting of Bly Manor: Mike Flanagan spiega le differenze in una featurette (Di martedì 29 settembre 2020) Mike Flanagan svela le differenze tra la fortunata prima stagione di Hill House e The Haunting of Bly Manor in una nuova featurette lanciata da Netflix. Netflix ha diffuso un'interessante featurette in cui il regista Mike Flanagan spiega le differenze tra il suo hit horror Hill House e The Haunting of Bly Manor, nuova stagione standalone. Come sottolinea la recensione di Hill House, la serie horror si è rivelata uno dei migliori prodotti di genere realizzati da Netflix. il tutto grazie alla mano sicura di Mike Flanagan, regista ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020)svela letra la fortunata prima stagione die Theof Blyin una nuovalanciata da Netflix. Netflix ha diffuso un'interessantein cui il registaletra il suo hit horrore Theof Bly, nuova stagione standalone. Come sottolinea la recensione di, la serie horror si è rivelata uno dei migliori prodotti di genere realizzati da Netflix. il tutto grazie alla mano sicura di, regista ...

Il nuovo video pubblicato da Netflix ci porta nel dietro le quinte dell'attesissima serie The Haunting of Bly Manor ...

