Gf Vip, Briatore inviperito con la Gregoraci: “Vuoi essere autonoma? Rinuncia ai soldi che ti passo…” (Di martedì 29 settembre 2020) Uno scambio di battute molto ruvido tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci al Gf Vip. Il tutto era in qualche modo predisposto affinché l’ex marito della soubrette si risentisse delle parole dette dalla ex moglie. Ed esplodesse. E infatti è accaduto. Briatore è esploso alla sua maniera con parole non certo da gentiluomo. La Gregoraci si era lamentata delle sue rinunce professionali effettuate per compiacere la vita familiare con l’industriale e il figlio Nathan Falco. Risposta piccata: “Se vuole essere autonoma allora potrebbe Rinunciare anche a quello che le passo”. Inizia a parlare di denaro Flavio Briatore, che risponde piccato alla sua ex moglie, ora inquilina della casa del Grande Fratello ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Uno scambio di battute molto ruvido tra Flavioed Elisabettaal Gf Vip. Il tutto era in qualche modo predisposto affinché l’ex marito della soubrette si risentisse delle parole dette dalla ex moglie. Ed esplodesse. E infatti è accaduto.è esploso alla sua maniera con parole non certo da gentiluomo. Lasi era lamentata delle sue rinunce professionali effettuate per compiacere la vita familiare con l’industriale e il figlio Nathan Falco. Risposta piccata: “Se vuoleallora potrebbere anche a quello che le passo”. Inizia a parlare di denaro Flavio, che risponde piccato alla sua ex moglie, ora inquilina della casa del Grande Fratello ...

