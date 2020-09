Germania: debito pubblico sale a livelli record a metà 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) Il debito accumulato dagli organi e istituzioni pubbliche in Germania verso il settore non pubblico ha raggiunto i 2.108,9 miliardi di euro alla fine dei primi sei mesi del 2020 Leggi su firenzepost (Di martedì 29 settembre 2020) Ilaccumulato dagli organi e istituzioni pubbliche inverso il settore nonha raggiunto i 2.108,9 miliardi di euro alla fine dei primi sei mesi del

FirenzePost : Germania: debito pubblico sale a livelli record a metà 2020 - Il_Collo : RT @filippo_nesi: Germania - Al 30.06 debito pubblico aumentato di € 210,1 mrd o +11,1% vs fine 2019 e +7,9% vs Q1 2020, toccando max. stor… - sergioalesi : RT @Danielehd1: @sergioalesi @fattoquotidiano Fino ad oggi ci ha massacrati, ora ci allarga i cordoni del debito, ma debito, noi e Spagna d… - Danielehd1 : @sergioalesi @fattoquotidiano Fino ad oggi ci ha massacrati, ora ci allarga i cordoni del debito, ma debito, noi e… - luca_romoli : RT @filippo_nesi: Germania - Al 30.06 debito pubblico aumentato di € 210,1 mrd o +11,1% vs fine 2019 e +7,9% vs Q1 2020, toccando max. stor… -